Sorrento, grande attesa per Gigi Finizio, tutto esaurito.

Prosegue con Gigi Finizio la stagione degli spettacoli estivi di Villa Fiorentino a Sorrento, che si esibirà in concerto, questa stasera.

Promossa dalla Fondazione Sorrento coordinata dall’amministratore delegato Gaetano Milano e realizzata con il sostegno del sindaco Massimo Coppola, in collaborazione con Scabec e ProCulTur che ne cura la direzione tecnica, “Summertime 2021” continua a registrare la partecipazione di numerosi artisti, prevalentemente legati al territorio. Ciò, come è stato più volte evidenziato, allo scopo di sostenere quelle realtà locali fortemente penalizzate dal protrarsi delle limitazioni imposte dalla situazione epidemiologica.

Ed è con queste premesse, nell’ambito di un ampio cartellone ricco e variegato che, tra i tanti giovani pronti ad alternarsi sul palco allestito nell’accogliente area giardino di Villa Fiorentino, sul Corso Italia a Sorrento, non mancheranno i nomi di richiamo amati dal pubblico.

A prendere parte alla programmazione di Summertime 2021, questa sera, domica 18 luglio, ci sarà Gigi Finizio.

Un cantautore presto diventato un apprezzato rappresentante della canzone napoletana che, con il suo concerto, oltre ai successi di sempre, proporrà il personale omaggio a Enrico Caruso, in occasione del centenario della scomparsa del leggendario tenore.

Da segnalare, sempre a proposito di Finizio, che in caso di cattivo tempo il concerto si terrà comunque al Teatro Tasso.

Ad arricchire il cartellone di Summertime con la loro presenza, a Villa Fiorentino, arriveranno anche il 13 agosto, Vincenzo De Lucia; il 17 agosto Giobbe Covatta e il 19 agosto Peppe Barra. Ancora, stavolta in Piazza Veniero, ci saranno pure, il 22 agosto Rosalia Porcaro; il 24 agosto Le Ebbanesis e infine il 26 agosto, Mario Maglione. Una serie di spettacoli che in seno all’ampia e storicizzata kermesse sorrentina, oltre a fare da volano per il turismo, metteranno a disposizione del pubblico, pronto a uscire dal tunnel Covid 19, delle belle occasioni di musica, relax e divertimento.