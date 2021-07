Sorrento golfo. Tra i tanti Yacht spicca quello a profilo militare con l’elicottero

Lo yacht Intrepid, facilmente distinguibile per la presenza a bordo permanentemente di un elicottero, non è nato per essere un luogo di piacere , ma per dare assistenza ad un altro Yacht , l’Infinity, che adesso non vediamo nelle acque santanellesi. Ieri era a Positano.

INTREPID è un Motor Yacht di 69,15 m, costruito nei Paesi Bassi da Damen e consegnato nel 2016. È uno dei 2 modelli Sea Ax 6911.

La sua velocità massima è di 20,0 kn, la sua velocità di crociera è di 18,0 kn e vanta un’autonomia di crociera massima di 4500,0 nm a 16,0 kn, con potenza proveniente da quattro motori diesel MTU. Può ospitare fino a 10 ospiti, con 21 membri dell’equipaggio. Ha una stazza lorda di 1200,0 GT e una larghezza di 11,5 m.

È stata progettata da Damen, che ha anche completato l’architettura navale e progettato gli interni. Damen ha progettato 17 yacht, creato l’architettura navale per 20 yacht e progettato gli interni di 14 yacht.

INTREPID è nel top 5% per LOA nel mondo. È uno dei 179 yacht a motore nella gamma di dimensioni 60-70 m e, rispetto a yacht a motore di dimensioni simili, la sua velocità di crociera è di 3,67 kn sopra la media e la sua velocità massima di 3,05 kn sopra la media.

INTREPID sta attualmente navigando sotto la bandiera delle Isole Cayman, il secondo stato di bandiera più popolare per i superyacht con un totale di 1215 yacht registrati. È nota per essere un superyacht attivo ed è stata recentemente avvistata in crociera vicino all’Italia. Per maggiori informazioni sui movimenti di INTREPID, scopri di più su BOAT Pro AIS.

Photos by Antonio Marano