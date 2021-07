Sorrento Futsal, Marcello Romano vola in serie B

È con grande emozione che il Sorrento Futsal comunica di aver ceduto gratuitamente e a titolo definitivo all’Asd Futsal Fossolo 76 Bologna il pivot Marcello Romano . Dal calcio a 11 alla Serie B di Futsal in soli quattro anni, Marcello Romano è stato tra i primi ragazzi a credere nel progetto Juniores del Sorrento Futsal e grazie alla sapiente guida di Mister Jose Astarita è diventato una pedina imprescindibile anche per la prima squadra. “Con in mano una penna, provo a riempire di parole i giorni che ho davanti a me e descrivere al meglio quello che ho passato negli ultimi quattro anni. Solo ora realizzo che, in realtà, tali parole non esistono perché solo chi ha vissuto quelle stesse emozioni può comprendermi. Pianti, rabbia, gioia, urla, sudore, sacrifici e tanto altro.

Ringrazio Carlo, che per me sarà sempre un fratello maggiore; Salvatore e Cristina, due persone magnifiche e di una bontà immensa; tutti i mister che ho avuto l’onore e il piacere di conoscere, sia umanamente che calcisticamente; Antonio, Benedetto e il direttore Cesarano autentici punti di riferimento, ci hanno sempre fatto sentire squadra potendo contare su di loro, in qualunque occasione. Infine, ringrazio i miei compagni di squadra a partire da chi c’è stato fin dall’anno zero, per arrivare a chi ho conosciuto soltanto nell’ultimo anno calcistico. Vi voglio un gran bene, vi auguro il meglio per il prossimo campionato e per tutti quelli che verranno con la speranza di arrivare sempre più in alto e di poter vincere facendo divertire i nostri magnifici tifosi. Un abbraccio, Marcello”. Tutta la famiglia rossonera ringrazia Marcello per l’impegno, l’entusiasmo e la passione mostrate in questi anni e gli augura i migliori successi per la sua nuova avventura sportiva ed universitaria.