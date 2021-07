Sorrento Futsal: “Benvenuto mister Breglia”

Il Sorrento Futsal è lieto di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Mister Gaetano Breglia. A lui va il più caloroso in bocca al lupo da parte di tutta la famiglia rossonera per l’inizio di questo nuovo viaggio insieme.“Sono estremamente felice ed entusiasta di iniziare la mia nuova avventura a Sorrento – è il primo commento del Mister – sono ancora più contento di aver trovato massima fiducia ed unità di intenti da parte della Dirigenza. Insieme lavoreremo per realizzare un progetto a lungo termine con il principale obiettivo di portare il Sorrento Futsal quanto più in alto possibile. Per fare ciò, non possiamo che partire confermando in blocco la squadra allestita per la scorsa stagione e alla quale integreremo i giovani del territorio”.