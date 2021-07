Sorrento: festa al Pronto soccorso, presenti Sindaco ed assessori . Finalmente chiuso il reparto Covid

Sorrento (NA). Oggi al Pronto Soccorso, grande festa in onore di tutto il personale sanitario, coinvolto in prima linea nella lotta al coronavirus, per la chiusura del reparto Covid

Si è tenuta oggi, una festa in onore di tutto il personale dell’ospedale “Santa Maria La Misericordia” per elogiarli e ringraziarli dell’eccellente lavoro svolto durante questo arduo periodo di pandemia, che il mondo ha vissuto e sta continuando purtroppo, a vivere.

Egregio infatti il lavoro che hanno svolto i dottori, gli infermieri, i soccorritori e tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo schierandosi in prima linea per combattere il virus Covid-19.

Presenti per ringraziare anche il Sindaco Massimo Coppola e alcuni degli assessori del Comune Di Sorrento.

La gioia del sindaco Massimo Coppola per la chiusura del reparto Covid all’Ospedale di Sorrento

Ecco cosa ha detto il primo cittadino

“Dopo mesi di sofferenze, finalmente oggi è stato chiuso il reparto covid dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.

Una giornata che abbiamo voluto festeggiare insieme ai medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che in questi mesi si sono presi cura dei nostri cari.

Grazie di cuore!”

Reportage di Gigione Maresca con foto e servizi di Francesco Sabatino