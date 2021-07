Sorrento esultanza per il gol di Bonucci per l’Italia, festa in piazza a Positano, Ravello, Amalfi e Vico Equense Pareggio dell’Italia, dopo la doccia fredda a Wembley del vantaggio dell’Inghilterra . che trova il gol con Leonardo Bonucci, bravo a sfruttare una respinta corta di Pickford su colpo di testa di Verratti. Ancora un’occasione per Federico Chiesa, che salta Calcio di punizione dal limite dell’area per gli azzurri, con Insigne .

Positanonews in collegamento dalla Costiera amalfitana e Penisola sorrentina

Video Maurizio Vitiello