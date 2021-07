Sorrento, espianto di organi presso l’ospedale della Misericordia. Le riflessioni della prof. Francesca Lauro

Ha suscitato sorpresa la notizia dell’espianto di più organi effettuato da una squadra di chirurghi del Cardarelli di Napoli presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.

Un elicottero partito dal campo Italia di Sorrento ha portato gli organi a Napoli dove era atteso dai mezzi di trasporto e dalle squadre che li avrebbero trasportati e consegnati alle squadre che avrebbero dovuto effettuare i trapianti.

Un’operazione complessa andata a buon fine grazie alle attrezzate sale operatorie del nostro nosocomio, all’intervento tempestivo della squadra dei chirurghi del Cardarelli, alla disponibilità del Campo Italia, alle rapide decisioni di assegnazione degli organi, alla predisposizione della rete distributiva, all’immediata risposta di tutti coloro che hanno reso possibile il ritiro e la consegna degli organi, alle squadre che hanno preparato ed eseguito i trapianti. Perché tutto andasse a buon fine hanno lavorato centinaia di persone.

Negli stessi giorni è stata condotta in ambulanza al pronto soccorso un’ottantenne con frattura del femore e lussazione ad una spalla.

Benché in penisola operi da molti anni un ortopedico che è un bravo diagnosta (non chiede numerosi accertamenti diagnostici e di laboratorio, né consulti del tutto inutili per fare un corretta diagnosi) ed è un ottimo chirurgo, benché a Sorrento vi siano sale operatorie ortopediche ben attrezzate, la signora è stata trasferita a Melito dove le è stato messo un adduttore al braccio e, in anestesia generale, è stata ridotta la frattura al femore. Fra sette giorni verrà dimessa e trasportata in un centro di riabilitazione ortopedica con ricovero. Dove? Ci sarà un posto per lei? Lo ignoriamo e ci auguriamo che venga assistita bene e che il figlio e l’anziana sorella possano portarle i ricambi di biancheria e tutto ciò che serve ad una persona allettata.

Per operare una persona defunta non si corrono rischi, ma la mancata consegna di un organo può determinare il decesso della persona che ne aveva estremo bisogno. Operare una persona anziana a cielo aperto, come è accaduto per Papa Francesco, è rischioso. Per quanto mi concerne, essendo stata curata ed assistita per una frattura scomposta alla caviglia, credo che l’ortopedico convenzionato con il nostro distretto ASL avrebbe potuto operare in loco ed evitare ad una persona anziana di essere catapultata in una struttura ospedaliera sconosciuta e di sentirsi abbandonata atteso che ai parenti vengono concesse solo visite brevi in orari canicolari.

Sarebbe opportuno rendere noti tutti i dati relativi agli accessi al pronto soccorso, alle decisioni degli addetti al pronto soccorso, i ricoveri, causa e durata, dislocazione dei ricoverati, dimissioni, exitus avvenuti nei presidi ospedalieri, exitus avvenuti nelle abitazioni entro trenta giorni dalle dimissioni.

Quantità e qualità degli interventi effettuati presso strutture ubicate fuori distretto di appartenenza, età, sesso ed anamnesi remota e prossima dei ricoverati e/o operati.

Quali e quanti interventi e/o prescrizioni vengono effettuati su richieste di medici e/o strutture private.

Solo se disporremo di tutte le informazioni sanitarie ed avremo una visione chiara delle carenze logistiche, dei tempi di percorrenza, dell’incidenza sul traffico che affligge Sorrento a causa dal mancato arrivo dei treni a Massa Lubrense, dell’inadeguatezza della strada statale che non solo è l’unica strada che collega i quattro paesi della Grande Sorrento, è zona di parcheggio e di negozi su entrambi i lati, è una strada che da Piazza Santa Maria del Lauro a Vico Equense è ricca di curve e di strettoie.

Potremmo realizzare una metropolitana che colleghi tutti i paesi tra loro, con Napoli e con le isole o una serie di ponti che ci consentirebbero di ammirare dall’alto le nostre bellezze o realizzare auto che consentano anche di volare e di navigare.

Il mio vuole essere un invito a riflettere prima di pretendere la realizzazioni di strutture inutili o dannose.

prof. Francesca LAURO