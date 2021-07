Sorrento, concorso nuovo dirigente. Tanti i big, da Giacomo Giuliano a Bucciero, Limauro, Pasetto e Izzo , sono 67

Sorrento, concorso nuovo dirigente.

Tanti i big, da Giacomo Giuliano a Bucciero, Limauro, Pasetto e Izzo.

Sono in 67 ad essere ammessi al concorso per nuovo dirigente del Comune di Sorrento indetto dall’amministrazione di Massimo Coppola.

Scorrendo l’elenco dei partecipanti, che potete leggere in allegato, ci sono quasi tutti i funzionari di altri comuni della Penisola Sorrentina, anche Dino Padovani, comandante di Alatri, in contenzioso con il Comune di Sorrento per il posto di comandante di polizia municipale vinto da Rosa Russo, ma anche lo stesso avvocato del Comune Maurizio Pasetto per il posto che è stato occupato da Antonino Giammarino e si occuperà di settori importantissimi e nevralgici come l’istruzione, la cultura e gli eventi .

sorrento ecco tutti i 67 ammessi

DETERMINA FINALE