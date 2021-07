Quello che dovrebbe essere un luogo di facile accesso e di confronto non si sa per quale specifico motivo,da vari anni, è diventato quasi impenetrabile per il comune cittadino. Tanto da scatenare una serie di polemiche indirizzate anche alla nuova Amministrazione. Il cui cambiamento, anche sotto tale aspetto stenta ad essere decifrato. A farsi portavoce di tale malessere, con un duro post su Facebook, ancora una volta Francesco Gargiulo leader del Movimento civico “Conta anche Tu” che paragona la struttura di Corso Italia ad una sorta di Fort Knox del territorio sorrentino.

Sorrento – “Il termine “Forte Knox” ( Località del Kentucky sede della United States Bullion Depository, i depositi delle riserve monetarie ed auree degli Stati Uniti d’America. n.d.r.) è usato in discussione generale come un sinonimo per una posizione sicura e impenetrabile. A detta di molti cittadini e turisti che hanno avuto modo di recarsi presso il Comando di Polizia Urbana di Sorrento i due siti sono assimilabili per l’elevato grado di impossibilità di accesso. Infatti chi si reca presso il Comando Vigili si trova di fronte a un numero elevato di porte chiuse senza nessuna possibilità di comunicare con un addetto alla ricezione del pubblico. Mentre a Forte Knox è custodita la riserva aurea degli Stati Uniti, mi domando quale tesoro è custodito presso il Comando Vigili. Credo che almeno un ufficio dove chiedere informazioni, pagare eventuali contravvenzione raccogliere segnalazioni, dovrebbe essere aperto senza tanti impedimenti. Anche un simile provvedimento sarebbe un segno di cambiamento.”

Con tale post ,pubblicato su Facebook, il coordinatore del Movimento Civico “Conta anche Tu”, Francesco Gargiulo, tra l’altro ex Candidato Sindaco alle elezioni amministrative dello scorso autunno, si è fatto portavoce di quello che ormai si può definire un atavico malessere, legato ad una serie di proteste da parte della cittadinanza circa le difficoltà rilevate nel farsi ricevere presso gli Uffici del Comando di Polizia Municipale. Innumerevoli le condivisioni e le lamentele circa quelle che si possono definire delle “abitudini” che ormai si trascinano da anni e che nenche l’arrivo del nuovo Comandante,Rosa Russo ,sia riuscito a cambiare.

Un comportamento del tutto anomalo, fanno notare molti cittadini, da parte di chi dovrebbe invece tutelare determinati diritti, prestandosi in ogni istante a relazionarsi con la pubblica utenza. Tutto ciò, a differenza anche degli altri comuni peninsulari, non avviene a Sorrento. Dove il cittadino si trova di fronte a delle porte sbarrate,senza nessun addetto a ricevere il pubblico o quanto meno a spiegare tale stato di cose e semmai ad aspettare anche delle ore per essere ricevuto. Una situazione del tutto inaccettabile , si fa inoltre rilevare, se si considera che Sorrento rappresenta una delle più rinomate località turistiche a livello mondiale.

Tali comportamenti, come Francesco Gargiulo evidenzia, non ci fanno assolutamente onore anche nei confronti delle centinaia di turisti che ogni anno visitano la nostra Città e che più delle volte devono ricorrere al Comando di P.M. per informazioni, oppure perché oggetto di contravvenzioni. Come in altri casi la protesta inizia a dirigersi anche verso i vertici dell’attuale Amministrazione, in quanto si deduce che abbia tutti i mezzi per intervenire e capovolgere diametralmente tale stato di cose.

Sotto tale aspetto si fa anche rilevare che l’ Amministrazione ,guidata dal Sindaco Massimo Coppola, deve aspettare che certi provvedimenti adottati precedentemente perdano efficacia in modo da poter dare , anche in tal senso, un forte segnale di cambiamento. Sulla questione ancora una volta, le Associazioni contro le illegalità ,presenti sul territorio sorrentino, in attesa che la nuova Amministrazione prenda dei provvedimenti, sono decise a vederci chiaro interpellando Enti ed Autorità preposte circa una consuetudine del tutto incomprensibile agli occhi della cittadinanza. – 17 Luglio 2021 – salvatoreccaviello.