Sorrento, che efficienza il pronto soccorso! Tempi ridotti e professionalità

Il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento merita tutti gli elogi che sta ricevendo da coloro che hanno necessità di ricevere soccorso. Tempi brevi, cortesia, professionalità.

Uno staff che si è trovato a gestire nel bel mezzo della pandemia da covid-19 un popolo talmente vasto come quello di tutti i comuni della Penisola Sorrentina, ma non solo. Talvolta anche da Positano e la costiera, Castellammare di Stabia e paesi vesuviani giungono emergenze che può gestire soltanto il nosocomio Sorrentino, anche dopo la chiusura del pronto soccorso di Vico Equense che ha fatto tanto scalpore. La lavorazione dei tamponi in fase di accettazione a Sorrento è nettamente migliorata. In passato ricordiamo lunghe attese tra 2 e 5 ore. Ora si parla di attese da poche decine di minuti anche per i genitori accompagnatori dei propri figli minorenni. Il vero cambiamento, però, sta nel fatto che sono scomparse le tende pre-triage allestite durante il primo lockdown, che nelle stagioni più calde si tramutavano in vere e proprie serre.

Insomma, il pronto soccorso di Sorrento è la vittoria della sanità campana. Un ringraziamento particolare a coloro che, continuando ad essere oggetto di violenze fisiche e verbali, portano avanti il proprio lavoro con dignità e sono sempre pronti a salvare vite. Senza mai lamentarsi.