Sorrento, camerieri e bagnini non si trovano per il reddito di cittadinanza. De Luca “Vadano a lavorare” Imprenditori senza chef o bagnini. Giovani che rispondono “no” obiettando che si tratta di paghe troppo basse per dodici o tredici ore al giorno. Da Sorrento Vincenzo De Luca torna sull’argomento caldo di questa estate 2021 in Campania. Il governatore, questa mattina, ha lanciato una proposta per risolvere il problema della carenza dei lavoratori stagionali durante la 3 giorni di ALIS a Sorrento: “Quanto abuso c’è nel reddito di cittadinanza a Napoli? – Parlo con imprenditori agro-industriali e mi dicono che non ci sono stagionali, gli stabilimenti non trovano i bagnini. Mi ero permesso di fare una proposta. Facciamo un meccanismo senza toccare il reddito di cittadinanza: ti mantengo i 700 euro però ti chiedo di andare a fare un lavoro stagionale con altri 500 euro a carico di imprese, non sarebbe sacrosanto? Se rifiuti due volte ti tolgo entrambi…” Sul tema delle assunzioni e del reddito di cittadinanza si sono divisi imprenditori e sindacati. Per molti il sostegno dello Stato ai chi non ha lavoro è una risposta in tempi di crisi così forte.