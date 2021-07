Sorrento Calcio, Stefano Selvaggio sarà il nuovo Under “Made in Sorrento”

Aumenta la pattuglia di “under” a disposizione di mister Cioffi: Selvaggio, centrocampista classe 2002, vestirà nella prossima stagione la maglia del Sorrento. Per lui una lunga trafila nel settore giovanile della Juve Stabia, fino all’esordio lo scorso anno in prima squadra nel match contro il Pisa di Coppa Italia. Adesso lo attende l’avventura in rossonero , per la quale ha confessato di sentirsi particolarmente carico. “𝘋𝘰𝘱𝘰 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘯𝘦𝘭 𝘷𝘪𝘷𝘢𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘑𝘶𝘷𝘦 𝘚𝘵𝘢𝘣𝘪𝘢, 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘰𝘳𝘨𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰𝘴𝘰 𝘦𝘥 𝘰𝘯𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘚𝘰𝘳𝘳𝘦𝘯𝘵𝘰 – dice Selvaggio -. 𝘏𝘰 𝘧𝘢𝘮𝘦 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦 𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳ò 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘢𝘭 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘧𝘢𝘳 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘵𝘪𝘧𝘰𝘴𝘪, 𝘢𝘣𝘪𝘵𝘶𝘢𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘢 𝘷𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘥𝘪𝘰 𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢”.