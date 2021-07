Sorrento Calcio, sogni futuri e ricordi di un grandioso passato

Un appuntamento con la nostra storia, da mettere assolutamente in agenda per tutti i tifosi rossoneri. Venerdì 23 Luglio alle ore 20:00, nella splendida cornice di Villa Fiorentino, sono attesi tutti i calciatori che hanno preso parte alle stagioni più belle del Sorrento Calcio 1945. Verrà presentato il libro “𝘊𝘢𝘭𝘤𝘪𝘰 𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘪𝘯 𝘗𝘦𝘯𝘪𝘴𝘰𝘭𝘢 𝘚𝘰𝘳𝘳𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘢”, scritto dal Comandante Pasquale Buonarotti. Particolare attenzione verrà dedicata al ricordo della stagione 1970/71, per celebrare i cinquant’anni dalla storica promozione in B che – ancora una volta – farà battere il cuore a tutti noi.