Sorrento Calcio, completato lo staff di mister Cioffi

Il Sorrento 1945 ha affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2021/2022 a Renato Cioffi, che ha fatto ritorno sulla panchina rossonera. È stato definito anche lo staff che affiancherà l’allenatore in questa nuova avventura in Penisola. Il vice sarà Vincenzo Scafa mentre il ruolo di preparatore atletico sarà ricoperto da Marco Galluccio e Nando Uliano sarà l’allenatore dei portieri. Angelo Cioffi avrà l’incarico di collaboratore alla gestione sportiva, confermato il team manager Giuseppe Del Gaizo.