Sorrento, auguri a Gerardo Esposito per la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Sorrento, Penisola sorrentina. Tantissimi auguri a Gerardo Esposito per la laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita presso la Scuola Medica dell’Università di Pisa con 110 e lode e Dignità di stampa discutendo la tesi di ricerca in Endocrinologia dal titolo “Caratteristiche cliniche e anatomo-patologiche di pazienti affetti da carcinoma della tiroide avanzato radioiodio-refrattario che predicono la necessità di ricorrere alla terapia con inibitori delle tirosin-chinasi.”

Questo successo è il coronamento di un brillantissimo percorso di studi e sicuramente sarà solo il primo di una lunga serie di successi e soddisfazioni professionali personali e di orgoglio e onore per Sorrento.

Al neodottore la redazione di Positanonews formula i migliori auguri per questo bellissimo ed importante traguardo, che sia foriero di un futuro meraviglioso.