Sorrento, al via il bando per gli aiuti del progetto “Cibo Circolare”.

L’amministrazione comunale di Sorrento con la delibera consiliare n. 40 del 28 giugno 2021 ha introdotto interventi agevolativi per le utenze non domestiche, correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura o la limitazione di numerose attività, prevedendo apposite riduzioni nella parte variabile;

E’ stata volontà di questa Amministrazione, in una ottica di incentivazione alla riduzione dello spreco alimentare e di riduzione dei rifiuti, introdurre, altresì, una nuova agevolazione in favore delle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che cedono gratuitamente tali beni ad associazioni assistenziali o di volontariato iscritte in apposito albo da istituirsi presso il Comune di Sorrento.

Il progetto messo a punto dal’ assessorato all’ambiente si chiama Cibo circolare ed ha come scopo proprio quello di ridurre gli sprechi alimentari e della produzione dei rifiuti.

Secondo le modifiche è previsto un taglio del 20% delle tariffe per tutti i locali che cedano le loro eccedenze alimentari ad associazioni di volontariato e associazioni che hanno aderito al progetto.

Nelle prossime settimane, il Comune di Sorrento intende lanciare una vera e propria campagna di divulgazione delle modalità di adesione nonché alla distribuzione dell’apposita modulistica così da favorire un’ottima risposta delle attività.

Stando all’avviso diffuso dall’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Coppola, potranno prendere parte al progetto – ottenendo l’iscrizione nell’apposito albo del municipio -tutte le associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente costitute operanti a Sorrento e che come requisiti possono annoverare assenza di finalità di lucro, sede legale o operativa a Sorrento e «realizzazione di attività di interesse generale che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare la ridistribuzione di beni alimentari a soggetti bisognosi».