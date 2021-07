Sorrento. A Villa Fiorentino continuano gli appuntamenti della Summertime 2021. Proseguono le serate all’insegna della cultura e del divertimento a Villa Fiorentino. Ieri sera grande successo per il concerto di Daniele Sepe dal titolo “Capitan Capitone” inserito nel programma della mostra “Il mare chiama chi ama il mare”. A fine serata pubblico entusiasta della performance live dell’artista.

Sabato sera, invece, nell’ambito del cartellone della rassegna Summertime 2021 organizzata dalla Fondazione Sorrento, ad esibirsi saranno i Puntoeacapo. Il concerto è in programma alle ore 20.30 con ingresso libero. Rinviato al 14 luglio l’appuntamento In un primo momento previsto per domani con lo spettacolo di Marco Palmieri e Thayla Orefice dal titolo “Animante tutto ciò che ha anima”. Start sempre alle ore 20.30.