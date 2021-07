Sorrento, a Villa Fiorentino bellissimo spettacolo con il gruppo di Rosalba Spagnuolo

Sorrento. Questa sera, sabato 24 luglio, bellissima serata a Villa Fiorentino con ‘Na Passiata’: la passeggiata del gruppo di Rosalba Spagnuolo tra musica e poesia napoletana.

Dopo il successo a Ercolano e a Piano di Sorrento, dove ha inaugurato le rispettive rassegne estive di eventi dei due Comuni con lo show musicale “L’addore ‘e l’Ammore”, la compagnia dell’artista stabiese Rosalba Spagnuolo approda a Villa Fiorentino a Sorrento con uno spettacolo completamente inedito, ‘Na Passiata’. Lo show èun exursus tra la storia della musica e poesia napoletana, sempre inscindibilmente unite, che hanno reso grande ed eterna la cultura partenopea nel mondo e glorificato la bellezza e l’unicità di una città irripetibile. Perché, come dice Camillo Boito, i Napoletani hanno la capacità unica di “cavare l’Arte dal Sole”. Attingendo al passato grandioso della storia della città, lo spettacolo propone un cocktail variegato di musica, canti, balli e parole recitate con un risultato di grande impatto emotivo.

Nel cast: Rosalba Spagnuolo, testi, regia, voce; Francesco Cesarano, chitarra, voce e arrangiamenti, Vittorio Pane, percussioni, Carlo Alfaro e Mariacristina Gargiulo, voci narranti e reading teatrale, Donatella Rodriguez, Anna Cinque, Lorenza Gargiulo, danzatrici della Scuola “SpazioDanza Sorrento” diretta da Mariana Gargiulo e Mariangela Morvillo. Tutti uniti in una festa corale per celebrare il miracolo di Napoli che, come disse John Turturro: “è un luogo misterioso sia per chi non ci abita sia per i suoi stessi abitanti: c’è qualcosa di veramente vibrante e vivo che si percepisce ovunque ed è come qualcosa d’infinito che percepisci anche quando la lasci”.