Sita, poche corse e bus troppo affollati, l’Odissea dei pendolari

Sita, il grande caos registrato negli ultimi giorni, vede protagonisti purtroppo sempre i pendolari, i quali costretti a spostarsi con bus di linea, sono costretti anche a vivere quotidiane Odissee.

E’ quello infatti che sta accadendo ai tanti passeggeri di bus che si spostano nella costiera amalfitana.

I suddetti autobus infatti, sono sempre troppo pieni, troppo affollati e addirittura molti turisti quotidianamente rischiano di non poter salire.

Anche gli autisti sono ormai esausti e impotenti, di fronte a questa situazione che perdura ormai da tempo.

Si auspica quindi, un pronto intervento da parte della Regione Campania, con un aumento repentino del numero di corse, per consentire a tutti i passeggeri di poter viaggiare non solo più serenamente, ma soprattutto in condizioni più sicure e più idonee.