Sita: apportate modifiche all’autolinea Maiori-Tramonti-Nocera.

In riferimento alla richiesta del Sindaco Amatruda, che ha comunicato alla Sita le istanze dei cittadini, la Società ha apportato le seguenti modifiche all’autolinea Maiori-Tramonti-Nocera:

– A far data dal 18 luglio p.v. la corsa festiva in partenza da Tramonti (Chiunzi) alle ore 6:30, transitante per Cesarano — Capitignano — Pietre — Corsano — Polvica con arrivo a Maiori alle ore 7:20, sarà in coincidenza con una corsa in partenza alle ore 7:20 da Maiori per Minori — Amalfi.

– A far data dal 19 luglio p.v. la corsa feriale in partenza da Tramonti (Chiunzi) alle ore 6:20, transitante per Cesarano — Capitignano — Piette — Corsano — Polvica con arrivo a Maiori alle ore 7:10, sarà in coincidenza con una corsa in partenza alle ore 7:10 da Maiori per Minori — Amalfi.