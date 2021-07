Singing Hollywood a Positano

Stasera a Positano a partire dalle ore 20:30, sempre nell’ambito della rassegna “Vicoli in Arte” per la direzione artistica di Giulia Talamo, andrà in scena “Singing Hollywood” un pot-pourri di calzoni e melodie legate alle più belle colonne sonore del cinema italiano e internazionale. A intrattenere gli spettatori un cast di tutto rispetto : Myriam Somma, Nuccia Paolillo, Eleonora Esse e Giovanni De Filippi, accompagnati dai musicisti Simone Martino, Valerio de Negri e Giovanni Di Domenico. “La musica poi è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno: esiste solo se viene eseguita, prende corpo nella mente di chi ascolta. Non è come la poesia, che non necessita di interpretazione perché le parole hanno un loro significato” Ennio Morricone. Se avete fame di sogni venite stasera a Positano e lasciatevi sedurre dalle musiche più belle legate alla settima arte. di Luigi De Rosa