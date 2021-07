Show di Sting tra Positano e Capri: esibizione inedita a Li Galli – VIDEO

Si vociferava di una probabile tappa a Positano e in costiera amalfitana per Sting in cerca di casa, ma si è indubbiamente tramutata in vacanza quando l’ex membro dei Police ha raggiunto luoghi incantevoli come Capri e l’isola Li Galli.

La recente inaugurazione della sua pizzeria in Toscana, ha spinto Sting e la sua dolce metà ad un tour del Bel Paese, conducendoli proprio tra la costiera sorrentina e amalfitana. Giunti a Li Galli, Sting ha ben pensato di omaggiare i presenti con un’esibizione improvvisata, sfoggiando la voce che ha fatto sognare i suoi fan dagli anni ’70 fino ad oggi. Ad assistere allo spettacolo anche Giovanni Russo, proprietario de Li Galli.

Recentemente l’artista si è speso a favore dei ristoratori danneggiati dalla pandemia e in crisi a causa dall’emergenza sanitaria e ha creato una fondazione, la Every Breath Foundation, che deve il suo nome al popolare singolo dei Police, “Every Breath You Take”, e che offre sostegno a ristoranti e bar italiani e all’industria dell’ospitalità.

A fine aprile Sting e la moglie Trudie Styler hanno giurato davanti ai capitani reggenti e sono diventati a tutti gli effetti ambasciatori di San Marino.