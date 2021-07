Sergio Fedele (Atex):”Facciamo squadra”, al via le proposte per il bando Percorsi turistici, occasione da non perdere per la Penisola Sorrentina

Sergio Fedele (Atex):”Facciamo squadra”, al via le proposte per il progetto “Percorsi turistici”, occasione da non perdere per la Penisola Sorrentina.

È molto, molto importante che i Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina non perdano questa occasione.

La Regione Campania ha pubblicato un Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali destinate alla costruzione di un unitario programma di interventi, da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “Ottobre 2021 – settembre 2022”.

La partecipazione alla procedura selettiva è riservata unicamente ai Comuni NON CAPOLUOGO di PROVINCIA della Regione Campania, per proposte in forma di partenariato tra non meno di 5 Comuni, volte alla realizzazione di PERCORSI TURISTICI “Viaggio” di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.

A pena di inammissibilità, la documentazione relativa alla proposta progettuale deve pervenire entro e non oltre il giorno 10 settembre 2021 esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: dg.12@pec.regione.campania.it.

È molto importante che I Comuni della Penisola Sorrentina presentino un bel progetto.

Proprio per questo abbiamo invitato i 6 sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina a fare squadra per il marketing come hanno fatto per contrastare l’emergenza sanitaria.

Sarebbe bello e opportuno organizzare velocemente un incontro tra i Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina, gli assessori al Turismo dei dei comuni della Penisola Sorrentina e i rappresentanti delle principali associazioni della filiera turistica per lavorare insieme per un progetto “vincente” per il territorio.

Facciamo squadra.

Facciamo marketing di qualità