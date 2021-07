Semifinale Europei: a Positano il maxi schermo in Piazza dei Racconti per la partita dell’Italia. Il Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha deciso di offrire la visione della semifinale degli Europei di calcio Italia-Spagna che si terrà domani, martedì 6 luglio 2021, alle ore 21.00, su un maxi schermo posizionato in Piazza dei Racconti.

Potete seguire la diretta della partita della nostra nazionale con il maxi schermo in piazza dei racconti! – ci fanno infatti sapere tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale della città verticale.