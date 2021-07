Semaforo e code chilometriche sulla statale in direzione Positano

Semaforo e code chilometriche. Positano è tra le località più gettonate nell’ultimo periodo, dopo aver trascorso mesi nella desolazione più totale a causa della pandemia che ha bloccato milioni di turisti.

Tornano i viaggiatori e torna anche il traffico sotto il sole cocente in costiera amalfitana e in direzione Positano. Stavolta, tuttavia, il complice è il semaforo posto sulla SS 163 amalfitana, che collega la penisola sorrentina alla costa d’Amalfi. A dirla tutta non è una novità. Il semaforo ha causato disagi anche agli automobilisti in viaggio tra le due coste quotidianamente per lavoro.

Si tratta dello stesso traffico intravisto a maggio nel periodo del “liberi tutti” e la riapertura dei ristoranti. Ricordiamo, in quel periodo, il boom pazzesco dei ristoranti positanesi e del traffico generatosi lungo la statale sorrentina e amalfitana, in cui il semaforo no ha semplificato le cose.