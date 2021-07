Seconde dosi dei vaccini, nessun piano di somministrazione ai turisti sull’isola di Capri

Onde evitare disservizi, lamentele e assembramenti, l’ASL Napoli 1 Centro fa sapere che non corrisponde a verità la notizia rilanciata da alcuni organi di informazione per i quali a Capri si prevederebbero sedute vaccinali per inoculare seconde dosi anche ai turisti non residenti in Campania.

E’ bene chiarire che non vi è infatti alcuna programmazione che preveda la possibilità di somministrare sull’Isola di Capri vaccini anti Covid a cittadini in vacanza e residenti al di fuori dalla regione. Ogni comunicazione relativa alla campagna vaccinale sarà diffusa, come sempre, dalla stessa ASL Napoli 1 Centro tramite i propri canali istituzionali.