“Se Fossi un albero” , bellissima iniziativa per i bambini e le famiglie al Faito

Un’escursione per tutte le gambe, a spasso tra #faggi secolari e antiche neviere; trekking, laboratori per i piccoli e una gustosa merenda !

La cima più alta dei monti Lattari, il #MonteFaito, si staglia rigoglioso sopra la città di Vico Equense ponendosi come punto di congiunzione tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, e per questo motivo apre alla vista dei #panorami mozzafiato che racchiudono ad arco tutti i paesi vesuviani e costieri fino alle isole.

Ci incontriamo in uno dei punti di ‘eccellenza’ paesaggistica, il Belvedere per poi spostarci nei pressi di una neviera da dove la nostra guida #Aigae Deborah porterà adulti e bambini in un antico sentiero di meravigliosi Faggi secolari.

Il caldo estivo lascerà allora il posto al fresco di questa zona dai panorami strepitosi, posta quasi interamente all’ombra e per questo motivo adibita poi a ‘neviera’.

Arriveremo poi nel cuore della faggeta: è proprio qui che ai bambini è data la possibilità di mettersi in contatto con la #natura.

Qui infatti i bambini potranno dare libero sfogo alla loro creatività con attività ludico-formative a tema natura, un bel momento merenda e tanti gadget!

Nel frattempo i genitori se vorranno si rilasseranno continuando la passeggiata con la nostra guida trekking.

L’evento è rivolto a bambini dai 3 ai 13 anni

l’evento rispetta le normative anti COVID -19 anche nella somministrazione di cibo e bevande confezionati e monoporzione

Indicazioni:

– Percorso di tipo turistico(T) di facile percorrenza ed adatto a tutti

– Lunghezza totale : 2 km circa

– Dislivello totale +/- 50 mt

– Durata: 3 ore al massimo con le soste per il trekking + il laboratorio per i bambini. Il tour finisce massimo per le 19.00

– Percorso al 90% in ombra

– munirsi di acqua per il percorso.

– Indossare scarpe da trekking a suola scolpita, cappellino, protezione solare, abbigliamento leggero a strati

– Possibilità di parcheggio gratuito

– Possibilità di servizi igienici presso l’Albergo Ristorante, “S.Angelo” a piazzale dei Capi o presso il bar “Belvedere” . Non ci sarà altra disponibilità di servizi igienici lungo il percorso

– La prenotazione è obbligatoria e il pagamento è da effettuarsi il giorno stesso dell’escursione .

– Il tour viene condotto da una guida AIGAE

ATTENZIONE: L’evento è rivolto a bambini dai 3 ai 13 anni con almeno un genitore.

un genitore partecipa gratis (previa comunicazione all’atto della prenotazione dei bambini) per il secondo genitore è previsto un contributo di €5.00

L’evento prevede un massimo di 25 bambini partecipanti.

In caso di maltempo o di non raggiungimento del numero minimo l’evento non ci sarà previa comunicazione a tutti i prenotati.

DOVE: Monte Faito, Belvedere Piazzale Dei Capi, 1, 80069 Vico Equense NA

QUANDO:domenica 25 Luglio, ore 15,30

Prenotazione OBBLIGATORIA :

noteincammino@gmail.com

339 3958998

Contributo di partecipazione (trekking + laboratorio ) €10.00 a bambino. 1 Genitore gratis, secondo genitore€5.00