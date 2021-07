Scala, domani riunione per discutere della creazione di un Polo Sportivo Territoriale in costiera amalfitana

Scala. Martedì 27 luglio, presso il Comune della città costiera, è in programma una riunione per la costituzione del Polo Sportivo Territoriale “P.S.T. Costiera Amalfitana Ovest” alla presenza del primo cittadino Luigi Mansi. Saranno, altresì, presenti anche i sindaci di Tramonti, Minori, Maiori, Cetara, Ravello e Vietri sul Mare.

La riunione ha come scopo quello di pianificare le azioni necessarie per il riassetto e la gestione dell’impiantistica sportiva già esistente nonché per la progettazione di nuove strutture che possano far crescere l’offerta sportiva e pluridisciplinare in costiera amalfitana attraverso la creazione di una rete intercomunale (Distretto Sportivo Territoriale).