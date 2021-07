Scafati: Insetti infestanti, il Sindaco Salvati scrive all’Asl

Scafati (Sa), 8 luglio 2021 –Con una nota inviata ai vertici dell’Azienda sanitaria e del Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene e Sanità pubblica, il primo cittadino ha chiesto che vengano effettuati interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale

Questa mattina il Sindaco Cristoforo Salvati ha scritto una nota al Direttore dell’U.O.C. Igiene Pubblica – Area di sanità pubblica – del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi, indirizzata per conoscenza anche al Direttore generale dell’Azienda, Mario Iervolino, chiedendo che vengano predisposti trattamenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini che denunciano la presenza di topi, blatte e altri insetti infestanti, soprattutto in alcune zone del centro cittadino.

“In qualità di primo cittadino e massima autorità sanitaria sul territorio – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – ho il dovere di richiamare l’attenzione dei vertici dell’Asl e chiedere con urgenza che vengano effettuati trattamenti di disinfestazione e derattizzazione, a tutela della salute degli scafatesi. Nelle ultime settimane ho ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini che denunciano la presenza di insetti infestanti, di blatte in particolare, oltre che di topi, soprattutto nell’area del centro storico e delle palazzine Ina casa di via Martiri d’Ungheria. Le elevate temperature di questi giorni non fanno altro che aggravare la situazione, rendendo necessari interventi risolutivi, urgenti e non rinviabili. Mi auguro che i vertici dell’Asl, ai quali ho chiesto di effettuare i trattamenti di disinfestazione e derattizzazione in maniera capillare, su tutto il territorio, possano riscontrare celermente la mia richiesta”.