Sant’Anna , supplica e preghiera per le donne incinta Oggi la Chiesa Cattolica celebra Sant’Anna, la madre di Maria. Di seguito la supplica che si recita oggi e la preghiera per le donne incinte:

SUPPLICA A SANT’ANNA

Prostrato ai piedi del tuo trono o grande e gloriosa S. Anna, vengo ad umiliarti la mia fervida prece, la preghiera del cuore; accoglila benigna rendimi grazie, prega per me.

La terra è veramente la valle del pianto – il cammino della vita è se­minato di spine – il cuore in tempe­sta sente forte i colpi del dolore – aiutami Tu, esaudiscimi Tu. O Ma­dre cara prega per me.

Stanco di piangere, senza una parola di conforto e di speranza; oppresso sotto il peso delle tribo­lazioni solo in Te, che ben intendi il dolore di un’anima, ripongo dopo Dio e la Vergine la speranza mia. O madre cara prega per me.

I miei peccati furono causa di farmi perdere la pace del cuore – l’incertezza del perdono mi rende più triste la vita – impetrami Tu la misericordia divina, l’amore a Ge­sù, la protezione della Figlia Tua – O madre S. Anna prega per me.

Guarda la casa mia, la famiglia mia – Vedi quante disgrazie mi op­primono quante tribolazioni mi sono d’intorno… O Madre cara Ti chiedo la pace e la provvidenza, la pace dell’anima soprattutto. – Prega per me.

Ed ora che ho bisogno di grazie non mi abbandonare Tu che sei po­tente presso il trono di Dio. Allon­tana da me la tristezza e la deso­lazione, i pericoli, i flagelli del Si­gnore. Benedici e salva l’anima mia; fa che in vita e in morte io Ti chiami e Ti senta vicina. Prega per me, o dolce consolatrice degli af­flitti. Fa che un giorno sia ai Tuoi piedi nel santo Paradiso. Così sia.

Pater, Ave, Gloria.

SANT’ANNA PROTETTRICE DELLE DONNE INCINTE

Sant’Anna è invocata da sempre come protettrice delle donne incinte, che a lei si rivolgono per ottenere da Dio un parto felice, un figlio sano e latte sufficiente per poterlo allevare.

PREGHIERA A SANT’ANNA PROTETTRICE

DELL DONNE INCINTE

Preghiera a sant’Anna

O Signore,per intercessione

di S.Anna madre della Madonna,

ti chiedo di accompagnarmi in questo tempo

di gestazione della creatura che hai

voluto far vivere nel mio seno.

Grazie,perchè mi hai scelta

per questo compito così importante:

essere madre di una nuova creatura,

e così collaborare

con te Creatore.

O Signore,per intercessione

di S.Anna,fa che la creatura che è in me,

sia un dono che renda più unita la

mia famiglia e una benedizione per tutti.

Fà che l’attesa della nascita ci aiuti ad essere

generosi e perseveranti

nella fede e nella carità.

AMEN