Sant’Agnello, la targa al Belvedere per Paolo Castellano. Il sindaco: “Oggi siamo qui per i tuoi 60 anni”. Paolo Castellano, chirurgo e consigliere comunale di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, scomparso a causa del Covid-19, medico amato e stimato, ci ha lasciati all’età di 59 anni a maggio di quest’anno. In sua memoria, al Belvedere dei Cappuccini, è stata apposta una targa dal Sindaco Piergiorgio Sagristani, in una cerimonia organizzata dall’Amministrazione comunale in data di oggi, venerdì 16 luglio 2021.

“Oggi siamo qui per i tuoi 60 anni, carissimo Paolo Castellano e ti portiamo tutti nel cuore – ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco -. C’è per te una targa sul Belvedere dei Cappuccini che tanto hai amato. Sei stato un grande e continui a vivere nella riconoscenza per il bene che hai fatto, nell’amore e professionalità che hai donato con gratuità. Grazie, Paolo”.