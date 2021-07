Sant’Agnello, la spiaggia libera di Caterina si prepara ad accogliere le persone con disabilità

Sant’Agnello. La spiaggia libera di Caterina tra poco sarà pronta ad accogliere le persone con disabilità garantendo loro il diritto a trascorrere una giornata al mare senza dover affrontare ostacoli. A riportare la notizia è l’Associazione “Spiaggia SuperABile” con un post sulla propria pagina Facebook: «Siamo contenti di dirvi che anche la spiaggia libera di Caterina, un passo alla volta, si sta adeguando alla disabilità motoria… Per la settimana prossima verrà montata anche la passerella in spiaggia e sarà accessibile anche alle persone in sedia a rotelle. Per quanto riguarda il bar e i servizi, le persone potranno usufruire dell’adiacente stabilimento Katarì. Ringraziamo l’amministrazione di Sant’Agnello per aver dato seguito agli accordi presi e soprattutto un grazie va al Garante delle persone con disabilità di Sant’Agnello avv. Antonino Fiondo per aver accolto questa idea ed esserne diventato un grande sostenitore».