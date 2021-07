Sant’Agnello, gli acquirenti dell’housing sociale finalmente occupano le loro abitazioni

Sant’Agnello. Una vicenda che ha scosso la costa di Sorrento dopo il sequestro della Procura della Repubblica di Torre Annunziata e poi il dissequestro anche se pende il ricorso in Cassazione della Procura

Finalmente gli acquirenti dell’housing sociale hanno occupato le proprie abitazioni.

Il complesso prende vita, e sono già oltre 20 le famiglie che si sono trasferite nelle nuove case.

Finalmente dopo 15 mesi di oblio, un respiro di tranquillità e sollievo per coloro che hanno investito ogni risparmio per acquistare la prima casa.

Anche il parco pubblico è pronto per la consegna, i lavori di risistemazione del verde e le ultime finiture sono praticamente complete, dopo circa due mesi di lavoro necessari e rimettere in esercizio il complesso rimasto chiuso così a lungo. Si prevede che nelle prossime settimane anche il resto delle famiglie entrino nelle proprie abitazioni.

Una bella notizia che scalda il cuore. Giustizia è fatta.