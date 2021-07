Sant’Agnello, disagi nella frazione di Trasaella per i lavori in corso

Sant’Agnello. Disagi nel centro della frazione di Trasaella interessato da lavori in piena estate. La piccola frazione santanellese nel periodo estivo vede aumentare il numero dei suoi abitanti grazie alla presenza di turisti ed originari del posto che decidono di trascorrere le vacanze in questo bellissimo e tranquillo posto. Tranquillità che in questi caldi giorni di fine luglio viene sconvolta dai lavori che purtroppo regalano rumore e polvere, oltre a rendere difficilmente praticabile la strada. Ma sicuramente, una volta terminati, Trasaella sarà restituita ai cittadini ancora più bella di prima.