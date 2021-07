Euro 2020, Capri in festa tutta la notte per festeggiare la vittoria degli Azzurri

Euro 2020, Capri in festa tutta la notte, la piazzetta esplode per la vittori degli Azzurri.

La piazzetta di Capri si è scatenata in un a festa di suoni balli e canti, appena l’arbitro ha fischiato la fine della partita nello stadio Wembley dove l’Italia è diventata campione d’Europa. Mentre decine di bandiere sventolavano e cori da stadio inneggiavano alla vittoria, fasci di luce e fumogeni colorati illuminavano il campanile e la piazza, mentre le campane suonavano a festa.

Un lungo corteo festeggiante con le bandiere in festa intonavano il famoso tormentone canoro che ricordava la vittoria dei mondiali del 2006 accompagnato dal suono di trombe e trombette per dare più forza all’inaspettato show che sta andando avanti sin dal termine della partita che ha regalato all’Italia il titolo di campione d’Europa. A festeggiare l’Italia anche molti stranieri della comunità europea e turisti americani che soggiornano negli alberghi di Capri.

Anche se non c’era il maxi schermo nel salotto del mondo, ogni bar ha messo all’esterno del proprio locale i loro televisori per far assistere alla partita ai loro clienti che seduti ai tavolini hanno potuto assistere come in un mini stadio il mach più seguito della stagione calcistica.