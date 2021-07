Sanità, medici ridotti all’osso al Costa d’Amalfi. La beffa: specializzandi a Cava e Mercato San Severino

Costiera amalfitana. Ci ritroviamo ancora una volta a parlare di sanità, per far luce su tematiche spesso occultate per non lasciar trasparire ai cittadini quanto sia grave la situazione. Continuano gli episodi di discriminazione ai danni dell’ospedale Costa d’Amalfi, a Castiglione di Ravello.

Quattro medici per il Costa d’Amalfi

Nel nosocomio costiero, sono all’opera soltanto quattro medici dei sei necessari. La cosa che fa ancor più scalpore è il fatto che dall’incontro tenutosi il 7 luglio con i vertici del Ruggi, a tali medici fu negato un potenziamento dell’organico. Il motivo? I medici specializzandi pronti ad essere assunti non avrebbero potuto lavorare in autonomia.

La beffa

La beffa arriva, probabilmente, ad alcuni giorni di distanza da quell’incontro. A quanto pare quei medici, che servivano come l’acqua nel deserto a Castiglione, verranno affidati sia a Cava de’ Tirreni, che a Mercato San Severino. E per il Costa d’Amalfi?

Sanità con le spalle al muro in estate

Si tratta di una mancanza gravissima per la tanto amata costiera amalfitana, soprattutto in estate. Un vero e proprio schiaffo alla vera sanità. Il sostegno nei reparti Covid-19 è doveroso, a maggior ragione dopo l’aggravarsi di una nuova mutazione del virus molto più aggressiva. Ma ci teniamo a precisare che non si muore solo di covid.