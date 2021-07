San Vito Positano, nessuna decisione su nuovo CT.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Presidente del San Vito Positano in merito alle voci di un possibile avvicendamento in panchina.

In qualità di Presidente del San Vito Positano e in ordine all’articolo pubblicato su positanonews il 20 luglio 2021 rappresento quanto segue.

La società che mi pregio rappresentare non ha assunto alcuna decisione ne’ in merito all’esonero dell’allenatore ne’ per l’eventuale acquisto di un nuovo ct.

Allo stato la società e’ in attesa di un rinnovo e pertanto non si sono assunte alcune decisioni. Distinti saluti

Presidente P.t. Cristofaro Guida