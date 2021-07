Samuel L. Jackson si rilassa al largo di Amalfi. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose stanno migliorando sempre più grazie alla zona bianca attualmente in vigore.

L’ultimo in ordine cronologico ad essere giunto ad Amalfi, dopo una lunga vacanza in giro per l’Italia, è l’attore Samuel L. Jackson. A bordo della sua barca sta regalando ai suoi oltre 7 milioni di follower su Instagram alcune delle vedute più belle e caratteristiche della Costiera Amalfitana.

Del resto, l’attore non è nuovo delle nostre zone: soltanto ultimamente era stato a Capri insieme all’amico Magic Johnson, per festeggiare il compleanno di quest’ultimo.