Salvatore Falcone è il nuovo ds del Sorrento Futsal

È con grande piacere che il Sorrento Futsal annuncia di aver affidato a Salvatore Falcone l’incarico di Direttore Sportivo.“Sono felice di essere approdato in questa società – sono state le sue prime parole – il progetto mi ha subito entusiasmato ed è per questo che ho scelto di condividere anche questo viaggio con Mister Breglia. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per regalare a questa società grandi soddisfazioni”. Nel rivolgere il più caloroso benvenuto al nuovo DS, la dirigenza e la società tutta gli augura un buon lavoro.