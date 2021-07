Salerno piange Rocco Scalesi, è la sesta vittima per lavoro

Morti bianche in Campania . Ancora un incidente fatale sul lavoro. E’ la sesta vittima – come titola, in prima pagina, il quotidiano “La Città” – dall’inizio dell’anno. Si tratta di Rocco Scalesi, 64enne di Salerno, che è precipitato nel vuoto da un’altezza di 10 metri. La tragedia si è consumata a Montecorvino Pugliano. Inutile la corsa all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia: l’operaio è deceduto durante il trasporto