Salerno, operazione “Estate tranquilla”, scattano le prime chiusure in alcuni locali.

I Nas di Salerno, come si legge dalle ultime pagine del quotidiano La Città, chiudono alcuni laboratori di bar e gelaterie per carenze igienico- sanitarie riscontrate nel corso dei controlli effettuati all’interno locali negli ultimi giorni.

Da Nord a Sud della provincia di Salerno, infatti, i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno una serie di verifiche in diversi lidi balneari, bar e ristoranti sia per il rispetto delle norme che riguardano la conservazione, preparazione e tracciabilità degli alimenti sia per l’igienicità degli ambienti di lavoro dei dipendenti e di frequentazione degli ospiti.

E la task force si è chiusa con diversi provvedimenti: a Battipaglia, infatti, è stato chiuso completamente un bar, gelateria e pasticceria nella località Lago, dove i militari, unitamente a personale Asl, hanno accertato gravissime non conformità igienico sanitarie e strutturali dei locali.

Poco prima, in via Lago Trasimeno, sulla litoranea di Pontecagnano Faiano, chiusi la cucina e i depositi di un bar, pizzeria e mini market, a causa delle gravi carenze igienico sanitarie dei locali. In più, i carabinieri in questa attività hanno sequestrato 60 chili di alimenti (in particolare carne e pesce) rinvenuti privi di documentazione utile a ricostruire la tracciabilità.

Rimanendo sempre nella zona Sud della provincia, ma spostandosi nel Vallo di Diano, riscontrate in un bar gelateria a Sala Consilina gravi carenze igienico- sanitarie che hanno portato alla chiusura del deposito di alimenti.

Passando nella zona nord del Salernitano e precisamente sulla Costa d’Amalfi, in un lido balneare di Praiano, i militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno rilevato alcune lievi carenze dovute all’assenza di armadietti per indumenti all’interno dello spogliatoio dei dipendenti.

I Nas sono entrati in azione anche nell’Agro nocerino: in un bar gelateria a Nocera Inferiore, i carabinieri, con ausilio personale dell’Asl Salerno, hanno disposto la chiusura del laboratorio utilizzato per la lavorazione degli alimenti per le gravi carenze igienico- sanitarie accertate, come umidità, distacco intonaco, distacco pavimento e tanto altro ancora. Elevate complessivamente sanzioni amministrative pari a 3mila euro.

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità continueranno le loro ispezioni in tutta la provincia non solo alle attività che producono e vendono alimenti ma anche alle strutture sanitarie e sociosanitarie che in questi mesi, con la carenza di personale, spesso hanno un numero di addetti minori nel servizio alle persone con disabilità o agli anziani.