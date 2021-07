Salerno, no stop alla campagna vaccinale, nuove opportunità per chi ha saltato la seconda dose.

Chi ha saltato l’appuntamento per la seconda dose, a Salerno può recarsi presso il Teatro augusteo di via Roma, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 17.30 e sabato e di domenica dalle 10 alle 13.

E’ l’avviso dell’Asl di Salerno divulgato anche a mezzo social, qualche giorno fa.

Diverse, infatti, le persone in vacanza che non hanno ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid: per “recuperare” gli appuntamenti mancati, quindi, l’Asl ha fornito la nuova indicazione ai cittadini.