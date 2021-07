Salerno, movida sicura intensificati gli interventi delle forze dell’ordine nelle ore serali

Salerno, movida sicura continuano i controlli nel centro cittadino e in provincia intensificati i servizi interforze nelle ore serali.

La settimana appena trascorsa in zona bianca ha visto le Forze dell’Ordine impegnate in una continua attività di controllo del territorio anche in ambito provinciale.

I servizi sono volti anche a garantire la c.d. “movida sicura” e vigilare il rispetto delle regole previste dalla “zona bianca”.

I controlli sono stati svolti negli spazi aperti al pubblico e nei luoghi di maggior aggregazione, attenzionando anche l’attività degli esercizi pubblici al fine di contrastare la vendita degli alcolici ai minori. I predetti servizi interforze si sono regolarmente svolti come da Ordinanza del Questore della provincia di Salerno, in perfetta intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’importante contributo dell’Esercito Italiano e delle polizie locali, in particolare con la Polizia Municipale di Salerno e con la Polizia Provinciale.

L’attività specifica suindicata delle Forze dell’Ordine è stata concentrata ad impedire assembramenti ed evitare possibili episodi di degenerazione della movida, allo scopo di prevenire la diffusione del contagio e garantire la serena fruizione dei centri ubani.

Nei centri storici è stata predisposta un’attenta presenza di pattuglie, anche in borghese, di tutte le forze dell’ordine, per evitare il verificarsi di risse tra bande giovanili.

Il piano di intervento “interforze” ha consentito di raggiungere, nell’ultimo fine settimana, i seguenti risutati operativi:

• Nr. 7149 persone controllate;

• nr. 4237 veicoli controllati;

• nr. 971 esercizi pubblici controllati;

• nr. 3 esercizi pubblici e un distributore automatico di bevande sanzionati per aver violato il divieto di somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

I servizi specifici a tutela della sicurezza della “movida” e della prevenzione della diffusione del contagio continueranno anche nella giornata di oggi, domenica 18 luglio, con particolare intensità nella fascia oraria serale.