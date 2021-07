Salerno – Intensificazione servizi Movida e festeggiamenti per la vittoria del Campionato Europeo

La settimana trascorsa ha visto le Forze dell’Ordine particolarmente impegnate in una sistematica e puntuale azione di vigilanza in occasione dei predisposti servizi della cd. Movida ed, in particolare, in previsione dei possibili festeggiamenti della nazionale di calcio. L’aumento dei contagi determinati dalla variante Delta ha reso necessario porre ancora maggior cura nell’attività di controllo e di prevenzione in materia di rispetto delle misura anticovid, in particolar modo nei pressi dei locali pubblici maggiormente frequentati e nelle zone urbane in cui i cittadini sono soliti riversarsi per diporto

La pianificazione preventiva elaborata in sede di tavolo tecnico svolto presso la Questura di Salerno, al fine di attuare le direttive emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pupplica, presieduto dal Prefetto di Salerno, ha consentito di arginare le cosiddette “derive” e ridurre le situazioni di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A tal fine, prezioso è stato il contributo offerto dalla Polizia Locale nonché dalla Polizia provinciale e dai militari dell’Esercito Italiano.

Al termine dei mirati servizi appositamente predisposti, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

7003 persone controllate;

persone controllate; 4241 veicoli controllati;

veicoli controllati; 934 esercizi pubblici controllati;

esercizi pubblici controllati; 9 persone sanzionate per mancato uso della mascherina;

persone sanzionate per mancato uso della mascherina; 3 titolari di esercizi pubblici sanzionati per aver somministrato bevande alcoliche a soggetti minori.

Nella serata di ieri, onde evitare il sovraffollamento di alcune zone più frequentate della città, è stato necessario gestire l’euforia scaturita dalla vittoria della nazionale italiana agli Europei. Già dalle ore prima della partita non sono mancate le raccomandazioni di indossare la mascherina e garantire un minimo di distanziamento per evitare che i possibili festeggiamenti potessero degenerare in comportamenti irresponsabili e lesivi della propria ed altrui incolumità.

Al termine dell’incontro, come d’altronde era prevedibile, si sono registrate scene di giubilo in città e su tutto il territorio provinciale con numerose persone che si sono riversate in strada per condividere la gioia del momento e la presenza del personale delle Forze dell’ordine ha consentito che non si registrassero episodi di violenza .

L’invito che viene rivolto è quello di divertirsi in modo responsabile, evitando assembramenti, utilizzando la mascherina ove previsto, continuando ad avere atteggiamenti coscienziosi in modo da offrire un fattivo contributo a superare questo periodo.