Salerno: imprenditore si suicida per debiti, usuraio in carcere. A fornirci tutti i dettagli è Angela Trocini in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

In manette l’usuraio che portò al suicidio, nel luglio 2015, l’imprenditore metelliano Antonio Paolillo. Destinatario della misura cautelare in carcere è Gennaro Ferrara, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, intestazione fittizia di beni, erogazione di finanziamenti senza autorizzazione e trasferimento fraudolento di valori. Contestualmente i carabinieri del Nucleo investigativo di Salerno (agli ordini del colonnello Santagata) hanno eseguito i sequestri, finalizzati alla confisca, della somma di 90.500 euro (anche per equivalente); dell’attività bar, pasticceria e tabacchi annessa al distributore di carburanti Ip di via XXV Luglio a Cava dei Tirreni; e le quote societarie delle sas Tm distributori e Peccati di gola. Il provvedimento cautelare, disposto dal gip Giovanna Pacifico del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Dda, si fonda su gravi indizi raccolti dai carabinieri del nucleo investigativo nel corso di indagini iniziate alla fine del 2019, finalizzate a valorizzare precedenti accertamenti di natura patrimoniale e documentale condotti dalla Dia sul conto della famiglia Ferrara.



LE INDAGINI Sebbene il provvedimento cautelare sia a carico del solo Gennaro Ferrara (così come richiesto dal magistrato titolare dell’inchiesta) il gip evidenzia come la vicenda attribuita al Ferrara sia in concorso con altri soggetti (indagati per intestazione fittizia di beni) come la moglie Maria Tarulli e la sorella Clelia Ferrara (consigliera comunale d’opposizione a Cava de’ Tirreni per Fratelli d’Italia) alle quali furono intestate le quote della Tm distributori in modo da eludere la normativa relativa alle misure di prevenzione patrimoniale (Gennaro Ferrara, ritenuto componente del clan Bisogno, era stato attinto da una serie di condanne tra cui anche l’associazione camorristica). Successivamente, a maggio 2019, il 5% delle quote attribuito a Clelia Ferrara veniva trasferito a Jessica Ferrara che, a sua volta, concorreva anche lei nel delitto di intestazione fittizia di beni. Così come per un altro familiare, Giuseppe Ferrara, mentre due usurati sono indagati per favoreggiamento avendo negato di aver corrisposto interessi a fronte di prestiti. Le indagini, infatti, hanno portato alla luce alcuni episodi di illecita erogazione di denaro a terzi per le quali l’indagato percepiva interessi senza alcun titolo autorizzativo all’esercizio di attività finanziaria. Tornando agli elementi probatori che avrebbero chiarito le esatte circostanze sull’acquisizione – da parte di Ferrara – del bar annesso al distributore di carburanti Ip (ex Total Erg) il cui precedente proprietario (Antonio Paolillo) si era suicidato a causa dell’eccessiva esposizione debitoria, le indagini avrebbero riscontrato come la vittima avesse instaurato con Gennaro Ferrara un rapporto di natura usuraria la cui mutazione in forma estorsiva aveva nel tempo imposto il passaggio dell’attività alla famiglia dell’arrestato.

Due sarebbero state, secondo le accuse, le pattuizioni che avrebbero estromesso il precedente imprenditore dall’attività commerciale.



IL PATTO SCELLERATO La prima in cui la vittima si assumeva tutti i rischi di impresa ed i relativi debiti mentre l’80% degli utili veniva attribuito a Ferrara e, poi, la stipula di una scrittura privata con la quale il proprietario si impegnava a cedere definitivamente l’attività commerciale a Ferrara in cambio di un versamento di 250 euro mensili fissando quale termine la morte di una delle due parti. Evento che si verificò a distanza di pochi mesi con il suicidio della vittima le cui cause, sin da subito, gli inquirenti le inquadrarono in ragioni economiche, con la figura di Gennaro Ferrara e del suo entourage sullo sfondo. E che l’imprenditore vivesse una gravissima situazione debitoria e che fosse sotto usura emergeva sia da alcuni scritti ritrovati (appunti, lettere ed agende) e confidenze alle persone più care che dalle sue azioni (le due pattuizioni particolarmente gravose per la vittima). Dal canto suo l’arrestato, negli ultimi anni, aveva effettuato ingenti movimentazioni economiche incompatibili con il reddito dichiarato, persino la stipula, da parte della moglie, di un leasing per l’acquisto di una Porsche oltre ai lavori presso il bar e il distributore che una volta erano stati di Paolillo.