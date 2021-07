Salerno, i NO Vax contro il Green Pass obbligatorio, circolazione e veicoli in tilt

Salerno, i NO Vax contro il Green Pass obbligatorio, circolazione veicoli in tilt.

Con l’ introduzione del Green pass obbligatorio che dal 6 agosto, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici, non ,mancano polemiche e proteste, soprattutto da parte dei No Vax.

Infatti, centinaia di persone No Vax sono scese in piazza a protestare oggi pomeriggio a Napoli e Salerno contro l’introduzione del Green Pass obbligatorio da parte del Governo Draghi.

A Napoli i manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Dante, nel cuore del centro storico, bloccata la strada.

Circolazione dei veicoli in tilt. Sono presenti camionette delle forze dell’ordine, che stanno vigilando sul corteo.

A Salerno proteste sul Corso Vittorio Emanuele e Piazza Portanova. In molti chiedono la libertà di scelta di vaccinarsi o meno.