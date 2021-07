Salernitana: primo giorno di ritiro e primi colpi di mercato

Primo giorno effettivo di lavoro per la Salernitana in quel di Cascia. I calciatori sono arrivati ieri in hotel e stamattina sono scesi in campo per la prima seduta di allenamento nella vicina country house.

Alle 9.55, dopo aver effettuato i tamponi, squadra sul green per un iniziale lavoro di stretching, plank ed esercizi per la colonna vertebrale durato circa venti minuti, sotto gli occhi del preparatore atletico Carlo Pescosolido e dagli assistenti Vincenzo Laurino e Marco Celia. Successivamente lavoro di mobilità articolare e allunghi. La squadra poi ha svolto un lavoro di forza, diviso su otto postazioni, con scatti finali. Quattro ripetizioni in quattro minuti poi per un percorso metabolico con il pallone. Per chiudere la squadra è stata divisa in quattro gruppi per svolgere un intenso lavoro di resistenza aerobica, quattro blocchi in quattro minuti. Venti secondi di lavoro, con venti di recupero e un minuto di recupero tra un blocco e l’altro. Un gruppo era composto da Bogdan, Aya, Veseli e Sy, un secondo da Capezzi, Gyombér, Vitale e Boultam, poi Fella, Djuric, Gaelotafiore, Kalombo e D’Andrea, il quarto gruppo da Cavion, Kristoffersen, Di Tacchio e Schiavone.

I tre portieri, Belec, Russo e De Matteis, dopo il riscaldamento iniziale, hanno lavorato sul campo adiacente con il preparatore Foti. Alle 11.45 la fine della seduta, con un po’ di stretching tra campo e palestra.

MERCATO

Prime mosse per la Serie A. La Salernitana si muove e ha individuato in Joel Obi il rinforzo giusto per il centrocampo di Fabrizio Castori. L’ex Inter, classe ’91, dal 1° luglio è svincolato dopo le ultime due stagioni al ChievoVerona e arriverebbe a costo zero. Il colpo, stando a quanto riportato da Sky Sport, è vicino.

La Salernitana guarda con interesse a diversi giocatori del Parma. Secondo TuttoSalernitana.com, non ci sarebbe solo Gagliolo nel mirino dei campani neopromossi in serie A che avrebbero messo gli occhi anche su Inglese, altra vecchia conoscenza di misterCastori, Brugman e Kurtic.

fonte salernitana news