Salernitana molto attiva sul mercato,tante novità in arrivo!

“La Salernitana cerca di piazzare altri colpi per questo fine settimana : BONAZZOLI , RANIERI E TUTINO in entrata mentre in uscita FELLA, KALOMBO

La Salernitana è concentrata sul mercato a reperire tutti i calciatori che Mister CASTORI in accordo con il Direttore FABIANI stanno valutando e sondando per fare in modo che la compagine campana possa assumere finalmente le sembianze di una vera squadra di serie A.

Le ultime indiscrezioni di mercato del club campano vedono in attacco molto vicino il bomber del Napoli ( già lo scorso anno a Salerno ) Gennaro TUTINO che sembra aver chiesto esplicitamente sia al suo procuratore ( M.Giuffredi ) di poter venire a Salerno in A per potersi confrontare finalmente nel massimo campionato Italiano.

Nell’ipotesi però che l’affare TUTINO non dovesse andare in porto perchè casomai il Napoli dovesse accettare la migliore offerta dell’altra pretendente il PARMA di Mister Maresca allora secondo quanto raccolto dalla redazione il piano B di Fabiani e Castori risulta corrispondente al nome di Massimo CODA.

L’attaccante del Lecce è reduce da una stagione formidabile e rappresenterebbe un usato sicuro per i granata, vista la già esperienza dell’ex Benevento tra le mura dell’Arechi. Tuttavia, la trattativa rischia di essere in salita per le richieste economiche del Lecce ( 1,5/2 milioni cartellino ) e per la disponibilità limitata ( in termini di budget ) per la società campana.

Sempre per il reparto offensivo la Salernitana fa sul serio per Federico Bonazzoli. L’attaccante della Sampdoria è la prima scelta del club e del tecnico Castori per la stagione 2021/22 di Serie A.

A quanto riporta la Repubblica, Bonazzoli avrebbe scalzato Antonino La Gumina e Gianluca Caprari nella lista di preferenze della Salernitana. Il club avrebbe pronta un’offerta da 4 milioni di euro da presentare alla Sampdoria. Un cifra modesta, considerando che Bonazzoli ha appena rinnovato il suo contratto con la Sampdoria e che il club doriano ha necessità di monetizzare per lanciarsi e prendere l’attaccante CUTRONE

Per il reparto di centrocampo la Salernitana sembra intenzionata sempre a riportare in granata il centrocampista dell’Udinese Mamadou Coulibaly e sta pensando a due profili interessanti ovvero lo svincolato Matteo RICCI ( ex Spezia ) e il mediano Alberto GRASSI del Parma.

Infine spazio al reparto difensivo sempre molto attenzionato dal Mister Castori che vede dopo gli arrivi del laterale destro ZORTEA ( Atalanta ) e il centrale STRANDBERG ( Norvegese svincolato ) si attende in ritiro l’arrivo del laterale sinistro sempre dall’Atalanta RUGGERI.

Continuando a verificare per i rinforzi di difesa si fa sempre più insistente la candidatura di Luca Ranieri (ieri autore di un bel gol in rovesciata) che rimane sempre uno dei preferiti ( se GAGLIOLO non dovesse andare in porto ) della Salernitana per rinforzare la difesa, che il prossimo anno dovrà misurarsi in Serie A. Secondo Il Mattino, le basi sono state gettate e, dopo il dietrofront dello scorso anno, questa volta il matrimonio dovrebbe celebrarsi. La Fiorentina darà il via libera dopo aver sistemato la sua difesa.

Non solo Ranieri, per la Salernitata, perché i granata avrebbero messo gli occhi anche sul portiere Michele Cerofolini, di rientro dal prestito dalla Reggiana che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice del titolare BELEC.

Per le uscite la Salernitana ha ceduto come ultimi calciatori l’attaccante FELLA al PALERMO come si era detto da giorni e KALOMBO al neopromosso SEREGNO.

fonte salernogranata.it