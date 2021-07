Salernitana: due colpi dall’Atalanta,altri in arrivo

Prova a dare un’accelerata significativa al proprio mercato la Salernitana, alla ricerca di colpi da regalare a Fabrizio Castori. Dopo settimane di riflessione, il ds Fabiani è pronto a forzare la mano e a consegnare nuovi calciatori al tecnico di Tolentino, tutt’altro che soddisfatto per lo stallo dei giorni scorsi. Dopo Jaroszynski, i due nuovi rinforzi sono arrivati direttamente dall’Atalanta. Il primo èNadir Zortea (nella foto), esterno destro classe 1999 e pronto a raccogliere l’eredità di Casasola nel 3-5-2 di Castori. Velocità scoppiettante e grande fisicità, l’ex Cremonese rappresenterà per il momento una toppa in una zona di campo al momento scoperta in rosa. Definito anche il passaggio in granata di Matteo Ruggeri. Il talentino orobico, classe 2002, ha detto sì al club granata. L’Atalanta lo cederà in prestito alla Salernitana con l’augurio di vederlo protagonista nel credo tattico di Castori, similare al tipo di gioco ideato da Gasperini con i bergamaschi, con lo status da titolare come “quinto” di sinistra.

Castori ha chiesto almeno una decina di calciatori nuovi per la sua Salernitana. Rinforzi che dovranno arrivare in tutti i reparti. Fitti contatti con la Sampdoria del presidente Ferrero. Dai blucerchiati infatti sono in uscita alcuni attaccanti e i granata sembrano intenzionati a prelevarne qualcuno. Il dirigente Fabiani segue con attenzione La Gumina sin dal mercato di gennaio quando però non se ne fece nulla. Il nome dell’ex attaccante del Palermo è tornato di attualità nelle ultime settimane. Ma non è l’unico, in uscita dai blucerchiati infatti ci sono anche Bonazzoli e Caprari (che nello scorso campionato erano in prestito rispettivamente al Torino e al Benevento). Nel reparto avanzato della squadra ligure c’è poi anche Ernesto Torregrossa, altro attaccante su cui la Salernitana avrebbe messo gli occhi. Uno o due di questi potrebbero arrivare a Salerno per rinforzare l’attacco granata che al momento può contare solo su Djuric, Fella e Kristoffersen (questi ultimi due in uscita) e sul giovane D’Andrea.

fonte tuttosalernitana.com