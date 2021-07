Salernitana: adesso si fa sul serio, oggi i calendari,la prima a Bologna

Si alza il sipario sul prossimo campionato di Serie A. Alle 18.30 è in programma il sorteggio del calendario del campionato di massima serie: a Milano per conto della Salernitana c’è Mariano Fabiani. La stagione 2021/2022 inizierà nel weekend del 22 agosto, per finire in quello del 22 maggio 2022. Ci si fermerà il 5 settembre, il 10 ottobre, il 14 novembre, il 30 gennaio e il 27 marzo per gli impegni delle Nazionali, mentre nei fine settimana del 26 dicembre e del 2 gennaio ci sarà la sosta in occasione delle festività Natalizie. In sostanza, si giocherà l’ultima partita il 22 dicembre (infrasettimanale) prima di rientrare in campo tutti all’Epifania, altro infrasettimanale. Gli altri turni infrasettimanali sono previsti il 22 settembre, il 27 ottobre e l’1 dicembre.

Nelle scorse ore la Lega Serie A ha diramato anche vincoli e criteri da rispettare per il supercomputer che elaborerà il percorso delle partite. Il calendario, come già accennato, per la prima volta presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. I vincoli previsti dagli articoli successivi valgono per le singole giornate considerate e non anche per le rispettive giornate nel girone di andata o ritorno.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SALERNITANA